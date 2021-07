O Aeroporto da Madeira esteve inoperacional durante cinco horas devido à força do vento que se registou, entre ontem e hoje, em Santa Cruz. As rajadas afectaram e muito as manobras das aeronaves, que foram forçadas a divergir e consequentemente cancelar as aterragens.

Foi entre as 12h18 (TP 1697) e as 17h13 (EC 7605) que nenhum dos seis aviões - programados para aterrar nesse período - conseguiram se fazer à pista de Santa Catarina.

Pelo menos 11 aviões impedidos de aterrar na Madeira Chegariam à Região passageiros provenientes de Lisboa, Porto, Ponta Delgada, Londres, Glasgow e Praga

Voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Dia Hora Voo Origem Companhia 22 20h35 EC 7585 Porto easyJet 22 20h40 EC 7607 Lisboa easyJet 22 21h40 TP 1715 Porto TAP 22 23h15 S4 162 Ponta Delgada Azores Airlines Dia Hora Voo Origem Companhia 23 1h10 TP 1693 Lisboa TAP 23 13h05 BA 7617 Londres British Airways 23 13h45 EC 7617 Lisboa easyJet 23 13h45 EC 9585 Porto easyJet 23 15h00 EC 7579 Porto easyJet

Vento até 82km/h volta a condicionar o Aeroporto da Madeira Dois aviões obrigados a divergir devido às fortes rajadas que se fazem sentir em Santa Cruz

Além dos voos cancelados há também aviões que divergiram, conforme poderá verificar no quadro que apresentamos em baixo com base nas informações disponibilizadas pela ANA - Aeroportos.

Voos divergidos no Aeroporto da Madeira

Dia Hora Voo Origem Companhia 23 15h15 LS 129 Glasgow Jet2 23 15h50 BA 2780 Londres British Airways 23 15h55 QS 1170 Praga Smartwings 23 16h30 TO 3958 Paris Transavia 23 18h10 BY 7588 Birmingham TUI Airways

Entre chegadas e partidas, o vento provocou constrangimentos em 23 operações aéreas e é notória a concentração de passageiros que se prestam para embarcar, rumo a outro destino, no Aeroporto da Madeira.

Vento provoca caos no Aeroporto da Madeira A confusão está instalada no Aeroporto Internacional da Madeira, num dia em que, durante a tarde, apenas um avião conseguiu uma janela de oportunidade para aterrar devido ao vento forte que se faz sentir em Santa Cruz.

Prova disso, é que já se formam filas no exterior, tal como ilustram as fotografias.