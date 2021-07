Turistas que 'divergiram' vêm de barco para a Madeira

Muitos aviões e muitos passageiros desembarcaram, esta sexta-feira, no Porto Santo, depois de os constrangimentos verificados no Aeroporto da Madeira devido à força do vento.

Alguns dos turistas afectados seguem agora para a Madeira a bordo do Lobo Marinho.

Aeroporto da Madeira esteve inoperacional durante cinco horas Entre chegadas e partidas, o vento provocou constrangimentos em 23 operações aéreas e é notória a concentração de passageiros que se prestam para embarcar

Cinco aviões, que foram divergidos, encontram-se na pista da Ilha Dourada e pertencem todos a companhias internacionais: TUI Airways, Transavia, British Airways, Jet2 e Smartwings.