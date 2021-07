São Gonçalo deseja projecto mobilizador e inclusivo

Um projeto mobilizador e inclusivo é o propósito de Tiago Freitas para São Gonçalo. O cabeça-de-lista à junta de freguesia apresentou esta tarde, no Miradouro das Neves, a sua equipa pelo projeto de Coligação PSD/CDS e constatou que a freguesia se encontra estagnada, num vazio de propósitos, sem rumo e publicamente desleixada.

“É por demais evidente a desarticulação entre a Câmara do Funchal e a Junta, que apesar de serem do mesmo partido, demonstram uma enorme incapacidade em concretizar seja o que for. Em 8 anos de poder local, a coligação não foi capaz de realizar nenhuma obra de referência em São Gonçalo”. Candidato à junta de freguesia de São Gonçalo

Tiago Freitas apresentou um conjunto medidas e projetos que quer implementar e desenvolver na freguesia onde o foco serão sempre os moradores, sem deixar ninguém para trás.

Deseja encetar de forma rápida um conjunto de parcerias com a Administração Pública Regional, com Organismos e Entidades privadas que permitam reduzir as assimetrias verificadas pelas políticas levadas a cabo pelo atual Executivo da Junta de Freguesia. Políticas essas, que insistentemente “se mostram desadequadas e muitas vezes incompatíveis com a realidade que atualmente vivemos”, observa.

Assume que quer reforçar o apoio social nas diferentes áreas para todos os moradores garantindo-lhes um novo horizonte de esperança. Revela estar a preparar um conjunto de traçados rodoviários e melhoramento dos traçados pedonais que permitam ligar acessos secundários às vias principais da freguesia, garantindo desta forma acessibilidades condignas aos nossos moradores sobretudo nas zonas altas e mais recônditas da freguesia de São Gonçalo.

Sugere ainda “realçar e valorizar o Património Cultural edificado da freguesia de São Gonçalo e preparar a nossa freguesia para o desporto e para atividade física, equipando, criando e desenvolvendo, novos circuitos e áreas desportivas para usufruto de todos”.

Tiago Freitas garante uma gestão mais eficaz, mais aberta à modernidade e mais bem preparada para poder acolher os investimentos necessários. Para tal, propõe uma equipa unida, competente, motivada e conhecedora da freguesia para que possa desenvolver e implementar políticas que garantam novas dinâmicas.

Pedro Calado alerta para votação nos três boletins

Na apresentação do candidato a São Gonçalo, o cabeça-de-lista da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’, Pedro Calado, exortou os eleitores a que preencham os três boletins de votos da mesma forma, lembrando que há quatro anos o PSD não ganhou a Câmara do Funchal porque não quis. É que se para as juntas houve um registo superior a 4 mil votos, favoráveis aos social-democratas, para a Câmara faltaram cerca de 2.200 votos. “Só não ganhámos a CMF porque não quisemos. Espero que no próximo dia 26 de Setembro saibamos fazer as coisas com cuidado e exercer o nosso voto com consciência e tranquilidade, mas nos três boletins”, alerta.

“Não se deixem enganar por falsas promessas, nem se deixem levar por falsos apoios e por situações que a curto prazo podem ser mais fáceis. Tudo o que é fácil não presta e não tem valor”, adverte Pedro Calado, que pede determinação aos social-democratas e centristas.