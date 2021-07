Tome nota da agenda para este sábado, 17 de Julho

11h00 Iniciativa da candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do concelho de Santana, Junto à Câmara Municipal

13h00 Iniciativa JPP, sobre gestão de resíduos, em Câmara de Lobos

Miguel Albuquerque apresenta o projecto da futura Unidade Local de Saúde Porto Santo

DESPORTO

14h00-18h00 1.ª Prova Campeonato Regional de Motocross, no Crossódromo da Fajã da Ovelha

15h00 Parque Temático da Madeira recria Tradição das Tosquias

8.ª edição do Trail Ultra Natura do Porto da Cruz

CULTURA E ENTRETENIMENTO

12h00 10ª Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar

17h00 Concerto da Orquestra Clássica da Madeira, protagonizado pelo do 'Funchal Baroque Ensemble', na Igreja de São Pedro, no Funchal

18h00 Conservatório encerra ano lectivo com concerto multidisciplinar, no Centro de Congressos da Madeira, que contará com a presença de Pedro Calado

19h00-23h00 As Live Sessions com o DJ Hernandez regressam todos os Sábados de Julho, à esplanada do CR7 Corner no Pestana CR7 Funchal

19h00-23h00 O Jacarandá Lounge & Club, no Savoy Palace, volta a propor degustação asiática com animação ao som do DJ Mario Rey

19h00-23h00 O Galáxia Skybar, no Savoy Palace, apresenta o DJ Master Groove

21h00 Noites de Verão’ no cais de Câmara de Lobos, com Franco

21h00 A Câmara Municipal de Santa Cruz reedita o projecto ‘Músicana Praça’, respeitando as restrições pandémicas. Desta vez são os Black & White Dixieland a subir ao palco do Largo da Igreja da Achada de Gaula

21h00 Será exibida a fita ‘Happy Together - O Mundo de Wong Kar Wai’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal

O Forte Nossa Senhora do Amparo, em Machico, recebe mais uma sessão do projecto ‘Noites Musicais’ com a actuação de Tiago Sena Silva

Festa branca no Reids. Vista-se de branco e junte-se na celebração da chegada do Verão com a sua família e amigos. O preço está estipulado nos 90 euros por pessoa (incluindo vinhos seleccionados).

21h30-23h30 Luana & Rafa vão até ao Terreiro para dar um concerto de música ao vivo

Concerto do Juan Pestana Duo, no Castanheiro Boutique Hotel

DJ Tony F leva os melhores hits da actualidade até ao Old Town Bar, na Zona Velha

Mini Eco Club convida os Akoustic Junkies.