Futebolista Kondogbia com teste PCR positivo após antigénio negativo

O futebolista Geoffrey Kondogbia, do Atlético de Madrid, teve hoje um teste PCR com resultado positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, após ter realizado um teste antigénio que deu negativo, informou o clube campeão espanhol.

Numa nota divulgada no site oficial, o emblema madrileno refere que "todos os elementos da equipa e 'staff' realizaram testes antigénio hoje de manhã", com vista ao jogo particular com o Numancia, que se realizou ao final da tarde, e "todos tiveram resultados negativos".

Contudo, Kondogbia "efetuou também um teste PCR", uma vez que, face às folgas concedidas aos jogadores neste fim de semana, o médio "iria viajar para um país que exige aquele exame" de despistagem, que acabou por ter resultado positivo.

O médio francês, mas naturalizado centro-africano, falhou a partida com o Numancia e encontra-se "em isolamento, cumprindo estritamente as orientações das autoridades de saúde", referiu o Atlético de Madrid, no qual alinha o português João Félix.