Hospital da Luz Funchal realiza testes gratuitos à covid-19

O Hospital da Luz Funchal foi uma das unidades de saúde escolhidas pelo Governo Regional para a realização gratuita de testes rápidos de antigénio aos residentes na Região.

A oferta que antes se cingia às farmácias é agora estendida a unidades de saúde privadas, pelo que o Hospital da Luz Funchal passa agora a integrar a lista oficial de locais aderentes. Esta unidade de saúde privada passa a disponibilizar gratuitamente, de 15 em 15 dias, os testes rápidos para detecção da covid-19 aos madeirenses.

Os madeirenses podem escolher o Hospital da Luz Funchal e, entre as 10h00 e as 13h00, com marcação prévia através do 291 700 000, fazer o teste rápido de antigénio. Esta possibilidade existe também para turistas, a quem seja exigida a realização de um teste no regresso a casa.

"O Hospital tem estado também a colaborar com diversas empresas da região, realizando regularmente os testes de deteção da Covid-19 a todos os funcionários dessas empresas. Sobretudo neste momento, em que o turismo está de regresso em força à Madeira, os hotéis da Região têm tido especial necessidade deste apoio, obrigatório no contexto das novas regras, para o que têm contado com o Hospital da Luz Funchal", refere nota da unidade de saúde privada.