Conservatório encerra ano lectivo com concerto no Casino

Está agendado para o próximo domingo, no Centro de Congressos da Madeira, com início pelas 18 horas, o concerto multidisciplinar que vai assinalar o fim do ano lectivo do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

O fio condutor do espectáculo que englobará várias áreas artísticas será ditado pela Orquestra de Sopros daquela instituição. Pelo palco vão passar, também, alunos de outras áreas artísticas. O momento será aproveitado, ainda, para a entrega de diplomas aos alunos finalistas.

Na nota enviada às redacções, aquele estabelecimento de ensino, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) esclarece que o espectáculo vai contar com música, teatro e dança, proporcionando “uma viagem por diferentes estilos musicais, que vão desde o clássico, ao jazz e ao pop rock”.

Temas de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, George Gershwin, Charles Mingus e Freddie Mercury vão servir de mote para os alunos, nos mais diversos estilos musicais, mostrarem as aprendizagens obtidas no seu percurso académico.

“A parte musical estará a cargo da Orquestra de Sopros, composta por alunos dos Cursos Livres em Artes, Ensino Artístico Especializado e Cursos Profissionais de Instrumentista e Instrumentista de Jazz. Além dos alunos de música, contará também com a presença dos alunos dos Cursos Profissionais de Intérprete de Dança Contemporânea e de Artes do Espetáculo – Interpretação”, da conta a SRE.

Vão passar pelo palco mais de 140 elementos, dando forma a um concerto que se divide em duas partes contrastantes. “Na primeira, com alunos de dança e teatro, serão interpretadas com coreografia original e narração adaptada, duas suites dos bailados ‘O lago dos Cisnes’ e ‘Quebra-Nozes’; na segunda parte teremos obras com coro, solistas instrumentais e vocais”.

A direção artística e conceito está a cargo do professor Jorge Mendoza, com a colaboração de Diogo Correia Pinto (Teatro), Sergey Abakumov, Leandro Rodrigues e Vítor Pacheco (Dança), Nélio Martins (Coro) e o cantor Winston Perez (enquanto solista convidado).

No final do espectáculo serão entregues os diplomas aos alunos do Conservatório.

A entrada é gratuita mediante reserva de bilhetes (através do email [email protected]) e sujeita a confirmação.

A organização alerta para o facto de, devido à situação pandémica, ser obrigatório apresentar o teste antigénio negativo à covid-19 aos espectadores com idade igual ou superior a 12 anos, realizado nas 48h antes do evento. Na sala, aplicar-se-ão as normas de etiqueta respiratória em vigor na Região.