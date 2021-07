Vento no aeroporto impede deputado do PS de aterrar na Madeira

O deputado do Partido Socialista à Assembleia da República não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido ao vento forte em Santa Cruz e anunciou que vai voltar à carga com a necessidade de haver um aeroporto de contingência.

O avião onde seguia Carlos Pereira andou às voltas a aguardar uma janela de oportunidade para aterrar mas o deputado acabou por regressar a Lisboa depois de aproximadamente quatro horas.

“Já manifestei por várias vezes junto das autoridades nacionais e regionais que é preciso acelerar o aeroporto de contingência. Alguns dirão que isto é conversa, mas infelizmente é tudo o que posso fazer. Apresentarei novamente uma proposta na AR”, escreveu o deputado nas redes sociais.

Nesta tarde de sexta-feira a rajada máxima registada no aeroporto foi de 82 km/h.