Saúde com saldo negativo. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Apesar das injecções de 75 milhões de euros em 2019 para amortizar empréstimo, SESARAM fechou o ano passado no vermelho.

Fruta motivou seis queixas num mês. Esta é uma das notícias em foco nesta edição. Adição de açúcar à fruta e prática de preços inflacionados levaram ARAE a instaurar três processos que podem dar multa e remeteu outro para o Ministério Público. CMF abriu inquérito a três barracas do Mercado dos Lavradores após reportagem de TV alemã.

Novo cerco a Berardo. BCP deu entrada, no Tribunal do Funchal, de pedido de 2,2 milhões de euros. Tudo para saber no DIÁRIO desta quera-feira.

Antigo chefe de cozinha, indiciado por homicídio simples, aguarda julgamento na cadeia. Saiba todos os pormenores nesta edição.

Droga e desemprego preocupam em Câmara de Lobos. DIÁRIO inicia hoje volta à ilha pelas freguesias.

552 ajudantes domiciliárias vão receber subsídio, também em destaque na edição desta quarta-feira.