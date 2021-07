Os sócios presentes na Assembleia Geral do C. S. Marítimo, que decorreu esta manhã de sexta-feira no Pavilhão do Marítimo, em Santo António, aprovaram por maioria o relatório e contas da época desportiva 2019/20.

As contas foram aprovadas por 53 dos sócios presentes, mas contou com 5 votos contra e 4 abstenções.

O relatório apresentado um resultado líquido de 592 mil euros, menos 77% do que na época anterior.