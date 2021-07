Porto Santo alcança meta de 80% da população vacinada este sábado

Arrancou esta sexta-feira, dia 23 de Julho, mais uma mega-operação de vacinação contra a covid-19 no Porto Santo, que permitirá atingir já amanhã a meta de ter 80% da população adulta imunizada.

Isto ganha particular relevância numa altura em que a ilha regista uma ocupação hoteleira bastante elevada. Com efeito, o Governo da Madeira tem insistido na importância da operação do Porto Santo para o sector turístico local, destacando que as medidas de controlo da pandemia de covid-19 fazem da ilha um "destino seguro".

Em resultado das operações de vacinação intensivas que têm vido a ser promovidas na Ilha Dourada, o Porto Santo (que tem 5.483 habitantes) já ultrapassou a meta de 70% da população com pelo menos de 1 dose da vacina contra a covid-19.

Segundo o último Boletim de Vacinação Covid-19 RAM, até ao dia 18 de Julho, foram administradas vacinas a 5.202 pessoas no Porto Santo (4.112 correspondem à primeira dose e 3.091 à vacinação completa).

De acordo com a Direcção Regional de Saúde, a Ilha Dourada contabiliza neste momento apenas quatro casos de infecção activa.