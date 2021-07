Repavimentação da ER 101 na Ponta do Sol retomada na próxima terça-feira

Os trabalhos de repavimentação da Estrada Regional 101, no centro da Ponta do Sol foram suspensos provisoriamente devido a uma avaria de uma máquina no decurso da obra. No entanto, os trabalhos serão retomados na próxima terça-feira.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, lamenta o transtorno causado e apela à compreensão da população.

"Esta intervenção encontra-se a ser feita com meios próprios, tanto humanos como de equipamentos, pela Direção Regional de Estradas. A máquina encontra-se a ser reparada para que os trabalhos retomem na data acima referida", refere em nota à imprensa.