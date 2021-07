Comemorações do 520.º aniversário do município da Ponta do Sol contam com actuação de Elisa Silva

Elisa Silva actua, no dia 4 de Setembro, pelas 20 horas, na vila da Ponta do Sol. O concerto está inserido nas comemorações do 520.º aniversário do município da Ponta do Sol, que arrancaram este mês e decorrem até Setembro.

A madeirense, que é natural daquele concelho, actuará em quarteto, sendo esta uma oportunidade para as pessoas ouvirem o seu mais recente single 'Este meu jeito'.

O espectáculo está inserido nos concertos 'COM AFINADOS', que estão de volta, com bandas da Ponta do Sol, numa aposta clara nos talentos locais, promovendo o que de bom se produz musicalmente no concelho. Estes concertos percorrerão as três freguesias da Ponta do Sol e levarão a música e a cultura a toda a população, sem que esta tenha de se deslocar à vila.

Os espectáculos são abertos ao público, mas terão de ser assistidos em lugares sentados, cumprindo o distanciamento obrigatório.

Regressa também o ciclo de cinema Italiano, que todas as sextas-feiras leva o melhor que se faz no cinema Italiano ao Jardim da Loja do Munícipe. Para assistir a uma sessão, as pessoas deverão efectuar previamente a sua reserva, através do site oficial do município (www.cm-pontadosol.pt) ou por telefone (291 972 106), pois o número de lugares é limitado.

Haverá também espaço para outras actividades culturais e desportivas, como lançamentos de livros, documentários, realização de regatas de canoas, corridas de carros de pau, exposições, entre outras.

As festividades terminarão com a sessão solene comemorativa do aniversário do concelho.