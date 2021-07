Eduardo Jesus destaca importância do 'John Dos Passos' para a Ponta do Sol

O secretário regional de Turismo e Cultura disse hoje no lançamento do livro do Grupo de Folclore de Ponta de Sol, 'Dizeres de outrora', que decorreu no Centro Cultural John Dos Passos, que a cultura “não é só para alguns" e que "faz parte de nós".

"Estarmos aqui a celebrar os 40 anos deste grupo de folclore a evocar as nossas tradições, os hábitos e costumes, é mergulharmos na nossa essência, no que somos e nos faz diferentes de outro qualquer povo ou região", precisou.

Eduardo Jesus agradeceu o trabalho que o Grupo de Folclore de Ponta de Sol tem feito e realçou que a Ponta do Sol "é um concelho que tem uma longa tradição do que é a contribuição para a cultura regional. Em boa hora está servido deste equipamento cultural [o Centro Cultural John Dos Passos] onde nos encontramos. Um concelho que pode dispor de uma infraestrutura destas é meio caminho andado para convocar as pessoas a fluir da cultura".