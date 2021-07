Fisioterapeuta aposta no Porto Santo

O fisioterapeuta Johnny Rodrigues está no Porto Santo há alguns meses e recebido muitos porto-santenses no seu consultório, localizado no complexo de ténis da 'ilha dourada'.

Ao DIÁRIO, Johnny Rodrigues falou da sua aposta no Porto Santo, em que a sua esposa teve um papel fundamental, “tudo surgiu de uma situação em que minha esposa vinha à ilha do Porto Santo, fazer urgências no reforço do Verão, e entretanto, estivemos a ver os prós e contras e consideramos que era uma boa mudança para as nossas vidas, e decidi abrir um gabinete privado na ilha”.

Já estou aqui alguns meses e tenho encontrado muitas pessoas com algumas situações pós cirúrgicas, são situações que precisam de fisioterapia para que a recuperação seja boa. A falta de fisioterapeuta era uma lacuna que havia no Porto Santo. Johnny Rodrigues

Falando ainda das “ mazelas” de alguns porto-santenses, o fisioterapeuta disse já ter atendido, “pessoas com problemas na coluna cervical, lombar, ou mesmo nos ombros, problemas bastante frequentes”.

O fisioterapeuta disse que assiste pessoas de diversas idades, “já tive pacientes desde bebés até senhores e senhoras de noventa anos, algumas vêm por questões laborais, mas desportivas, mas acabo por apanhar de tudo um pouco”.

Johnny Rodrigues quer continuar no Porto Santo, “com certeza o objectivo é esse porque tudo está a decorrer bem e a receptividade está muito boa, e aliando, que era uma necedade que havia e o feedback tem sido , e, estou a gostar de estar cá” disse.