Énia Freitas aposta na revitalização de Santa Luzia

A Coligação Confiança apresentou hoje Énia Freitas como candidata à presidência da Junta de Freguesia de Santa Luzia, bem como a sua respectiva equipa. Miguel Silva Gouveia, rosto da Coligação Confiança à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, esteve presente na ocasião, que decorreu na Rua 31 de Janeiro, nas instalações da Banda Municipal do Funchal.

O autarca enalteceu que "em Santa Luzia, a Coligação Confiança conta com a Énia Freitas para abrir um novo ciclo na liderança da Junta de Freguesia, perante anos que se adivinham transformadores, desde logo com a abertura de um polo de criatividade, cultura e empreendedorismo no antigo Matadouro do Funchal".

A sua sensibilidade enquanto docente será fulcral para aumentar a participação cívica, promover novas soluções para as diferentes gerações e estimular a revitalização da freguesia, que está, desde há muito, parada no tempo. Miguel Silva Gouveia

Énia Freitas tem 54 anos e é directora da Escola EB1/PE e creche de Santo Amaro. Assume a recandidatura à Junta de Santa Luzia por considerar que "a freguesia necessita de um novo projecto, adequado à realidade local, focado na resposta ao envelhecimento populacional, e à falta de infraestruturas públicas de apoio e de eventos para todas as idades".

"Esta candidatura visa aproximar as pessoas das decisões do poder local, aumentar a participação cívica dos cidadãos, diminuir as carências sociais e atenuar as dificuldades económicas que esta época de pandemia provocou à comunidade", indica.