Colecção Baltazar Dias vai lançar 3.º volume do manuscrito ‘Cenas e Comédias’

A colecção Baltazar Dias tem como objectivo recuperar obras de dramaturgos madeirenses que, com o passar do tempo, ficaram esquecidos. Depois do primeiro volume ‘Baltazar Dias’, e ‘Eugénia Rego Pereira’, lançados em 2019 e 2020, respectivamente, será apresentado no próximo trimestre o terceiro volume do manuscrito ‘Cenas e Comédias’ de João de Nóbrega Soares.

Autor e dramaturgo funchalense, João de Nóbrega Soares escreveu vários textos que foram dramatizados, inclusive, no Teatro Municipal Baltazar Dias, mas que se perderam no tempo. Foi redactor e director da Revista Semanal, Semanario Official e Flor do Oceano, e colaborou com os periódicos A Pátria, A Imprensa Livre, Funchalense e Diário de Notícias.

"Esta iniciativa, que decorre no âmbito da colecção Baltazar Dias, visa dar a conhecer e a disponibilizar novamente os textos deste dramaturgo que testemunhou e vivenciou o contexto sociocultural do Funchal, na primeira metade do século XX, no que diz respeito à vertente artística, particularmente às danças de salão e ao teatro", explica o Teatro Municipal Baltazar Dias em comunicado.



Este volume é constituído por diversos textos, tais como: “Cenas e Comédias”; “Perdeu-se a patente comédia em um acto”; “Pedrinho comédia em um acto”; “Brites de Almeida comédia de um acto”; “A morte de rocinante tragédia heroi-cómica em um acto”; “A virtude premiada drama”, “Camões” e “Qual dos dois?”.

Este projecto foi elaborado por um grupo de investigadores composto por Ana Cristina Trindade, Luísa Paolinelli, Carlos Barradas, Paulo Perneta, Rui Carita, Naidea Nunes e Thierry Proença dos Santos e pela Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares (ADEGI), sendo uma edição da Câmara Municipal do Funchal.