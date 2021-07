'O Sol Marca a Sombra" em Setembro no Baltazar Dias

No próximo dia 11 de Setembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, será palco de uma conferência intitulado 'O Sol Marca a Sombra'.

O evento enquadra-se no programa de atividades inspirado no 'Grand Herbier D’Ombres' [ 'Grande Herbário de Sombras''] da artista Lourdes Castro, iniciado pela Fundação Cecília Zino, a 17 de Abril último.

Este programa iniciou-se com dois ciclos de workshops disponíveis prioritariamente para jovens em situação de acolhimento residencial. Juntaram-se, em programas adaptados, uma escola secundária, em ambiente de periferia urbana e uma escola com alunos com necessidades especiais. Destes workshops resultarão trabalhos que constituirão um novo 'Livro de Sombras' que, contrariamente ao 'Grande Herbário de Sombras', farão uma taxinomia de emoções dos jovens, aquando da realização dos mesmos.

Estes trabalhos, juntamente com quatro obras encomendadas a jovens artistas portugueses, e obras originais de Lourdes Castro farão também parte parte de uma exposição, que ocorrerá entre 15 de Outubro e 31 Dezembro, no Museu de Historia Natural do Funchal.

Paralelamente, o Teatro Municipal Baltazar Dias, em parceria com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, organizou um concurso de ilustração subordinado a este mesmo tema, que resultará numa exposição na faculdade de Belas Artes do Porto, em Setembro, que por sua vez será replicada na Quinta Magnólia, no Funchal, em Outubro.

Quanto à conferência de dia 11, a mesma será dividida em duas sessões: "uma destinada a discutir, aprofundar e divulgar a obra da artista e uma outra para analisar a dimensão psicológica desta obra bem como possibilitar discutir temas como emoções, desenvolvimento estético e criatividade, entre outros".

Dadas as limitações impostas pela redução do número de lugares no Teatro Municipal Baltazar Dias, os interessados deverão confirmar a sua presença até ao próximo dia 30 de Julho.