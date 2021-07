Antigas glórias do Real Madrid batem Barcelona por 3-2 em Telavive

As equipas de 'lendas' do Real Madrid e Barcelona defrontaram-se, ontem, em Telavive, Israel, com Figo a levar a melhor sobre Deco, neste duelo de antigas glórias que terminou com o marcador nos 3-2.

Ronaldinho Gaúcho adiantou os catalães aos 28 minutos, mas os 'merengues' reagiram e deram a volta ao marcador ainda antes do intervalo, com golos de Munitis (42) e Alfonso Pérez (44).

Jofre Mateu voltou a equilibrar o marcador, aos 60, mas Rubén de la Red fez o golo da vitória do Real Madrid aos 69, vingando a derrota do último encontro entre 'lendas' do El Clássico, então ganho pelo Barcelona também por 3-2.

Os 25 mil adeptos que encheram o estádio Bloomfield vibraram com o regresso aos relvados de antigos craques como Figo e Roberto Carlos, do lado dos 'merengues', e de Deco, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo ou Saviola pelos catalães.

O desculpável excesso de peso da maioria dos jogadores, face ao avançar dos anos, foi compensado com a classe de alguns dos melhores jogadores que já pisaram os relvados mundiais.