'Baltazar Dias' recebe apresentação do ensaio visual 'On the (im)permanence of the (is)land'

No dia 28 de Julho, pelas 18 horas, será apresentado, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um ensaio visual 'On the (im)permanence of the (is)land', da autoria de Filipe Ferraz e Duarte Santo.

A entrada é livre.

'On the (im)permanence of the (is)land' é um ensaio visual em exibição na XVII Bienal de Arquitetura de Veneza (2021). Num cruzamento entre a arte, a arquitectura e a antropologia, Duarte Santo e Filipe Ferraz olham para a paisagem da Ilha da Madeira na sua eterna impermanência.

A apresentação contará com a presença dos autores e da curadora Annacaterine Piras (LWCircus, Resilient Creative Community), no Pavilhão Italiano da XVII Bienal de Arquitetura de Veneza, e do vereador da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Urbanismo, Bruno Martins.

A obra faz parte da secção resiliência, paisagem e arte do pavilhão italiano. 'Comunidades Resilientes', a representação da Itália na Bienal de Veneza deste ano, oferece uma reflexão sobre os mecanismos de resiliência que algumas comunidades adoptam para responder aos grandes desafios globais, a partir daqueles ligados às mudanças climáticas.

A 17ª Mostra Internacional de Arquitectura da Bienal decorrerá de 22 de Maio a 21 de Novembro.