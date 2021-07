Sondagem no Funchal mostra intenção de voto de 1.525 inquiridos

O DIÁRIO revela na sua edição impressa de amanhã os resultados do estudo de opinião efectuado pela Eurosondagem sobre as intenções de voto do Funchal.

A sensivelmente dois meses do sufrágio autárquico, marcado para 26 de Setembro, quisemos saber em quem votavam os eleitores recenseados no Funchal, bem como o que pensam sobre duas questões de conjuntura.

O estudo foi feito de 18 a 20 de Julho através de entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores seleccionados e supervisionados para telemóveis e telefones da rede fixa.

Foram efetuadas 1.733 tentativas de entrevistas e, destas, 208 (9,8%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1.525 entrevistas.

O erro máximo da amostra é de 2,49%, para um grau de probabilidade de 95,0%

Quanto a resultados, resta aguardar pela edição desta quinta-feira do DIÁRIO..