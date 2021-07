Obras no bloco operatório central 'forçam' contrato com privados

Estão a ser projectadas obras de melhoria no Bloco Operatório Central, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo que o Governo Regional, através do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, iniciou ontem uma conversação, junto da ACIF, com vista à concretização da estratégia definida com vista à contratualização de alguns serviços de saúde entre o público e privado.

No Serviço de Saúde da Madeira estão a ser projectadas obras de melhoria no Bloco Operatório Central e um dos propósitos é manter actividade assistencial, sem qualquer tipo de prejuízo para o utente. Para tal, está a ser definida a política de contratualização de serviços de saúde, numa perspectiva de complementaridade, sem comprometer a segurança do utente, assente nos princípios da transparência e cumprimento rigoroso das regras de contratação pública Serviço Regional de Saúde

Pedro Ramos, juntamente com os dirigentes do SESARAM, esteve reunido com o presidente da ACIF, Jorge Veiga França e com os elementos que integram a mesa dos serviços de saúde privados da ACIF, nomeadamente Gil Caroto e Alexandre Gonçalinho.