Miguel Silva Gouveia enaltece trabalho da Marinha Portuguesa

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta terça-feira, 20 de Julho, a Primeiro-tenente Diana Oliveira Martins Azevedo, comandante do navio NRP Douro, nos Paços do Concelho.

Na sessão de apresentação de cumprimentos, o autarca “enalteceu o trabalho desenvolvido por este navio e pela Marinha no sentido de salvaguardar a soberania territorial portuguesa naquele que é o ponto mais a sul do nosso território, que fica na freguesia da Sé, no concelho do Funchal, mais precisamente as ilhas Selvagens”.

O edil funchalense aceitou o convite endereçado pela comandante para fazer uma visita ao navio. "Aceitarei com muito gosto para ter a oportunidade de conhecer estes homens e mulheres que ali trabalham em prol da nossa cidade e em prol do nosso país, num trabalho muitas vezes desconhecido”, vincou Miguel Silva Gouveia, salientando que “importa dar relevo àqueles que trabalham em nome da nossa nação"