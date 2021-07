Confiança lança vídeo promocional do mandato de Miguel Silva Gouveia

A candidatura da coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal (CMF), encabeçada pelo actual presidente Miguel Gouveia, lançou hoje um vídeo promocional, que destaca as principais realizações do mandato do autarca.

Na descrição do vídeo, partilhado nas redes sociais lê-se o seguinte:

Competência, seriedade e compromissos cumpridos. Oito anos de uma nova forma de fazer política no Funchal, com proximidade, liberdade e transparência, com contas certas, justiça social e sustentabilidade. Entre o regresso ao passado e a confiança no futuro, o caminho é em frente, sempre.

Miguel Silva Gouveia está no executivo municipal do Funchal desde 2013 e tem nos últimos dois anos presidido ao executivo, mas encabeça pela primeira vez este ano a candidatura da coligação Confiança numas eleições autárquicas.

A coligação vencedora em 2017 volta a ter o mesmo nome, mas para o próximo acto eleitoral é composta por PS, BE, PAN, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!.

O engenheiro electrónico, de 44 anos, não militante, faz desde o início parte do projecto político de conjugação de forças políticas que, com a denominação Mudança, há oito anos acabou com as sucessivas maiorias absolutas que o PSD detinha desde o início da implantação da democracia no município do Funchal.

Em 2013, a coligação composta por PS, BE, PND, MPT, PTP e PAN foi encabeçada por Paulo Cafôfo. Quatro anos depois, a equipa de Cafôfo conseguiu, renovar a maioria com o projecto Confiança (PS, BE, PDR, Nós, Cidadãos e JPP). O JPP abandonou posteriormente a coligação.

Em Junho de 2019, quando Paulo Cafôfo abandonou o cargo no município para entrar na corrida para a presidência do Governo Regional, na qual foi derrotado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, foi substituído por Miguel Silva Gouveia.

Antes de entrar nas lides políticas, Miguel Silva Gouveia exerceu funções na sua área de formação, na Gestão de Redes de Energia, na Empresa de Eletricidade da Madeira.

Neste momento estão também oficialmente anunciadas as candidaturas à Câmara do Funchal de: Pedro Calado (PSD/CDS), Duarte Gouveia (IL), Raquel Coelho (PTP), Bruno Berenguer (JPP), Edgar Silva (CDU) e Américo Silva Dias da coligação 'Funchal Um Novo Rumo' (PPM/Aliança).