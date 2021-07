O grupo parlamentar do PSD apresentará, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de solidariedade com as populações atingidas pela tempestade na Europa.

Alemanha, Suíça, República Checa, Holanda e Bélgica são alguns dos países afectados pela chuva intensa que já provocou mais de uma centena de mortos e de desaparecidos, bem como, inúmeros estragos materiais.