GR visitou a Escola de Dança do Funchal

O Governo Regional, através dos secretários regionais de Turismo e Cultura e de Educação, Ciência e Tecnologia, Eduardo Jesus e Jorge Carvalho, respectivamente, esteve presente, esta quarta-feira na celebração do 15.º aniversário da Escola de Dança do Funchal, que preparou uma série de coreografias apresentadas pelos alunos nos diversos espaços do Forte de São Tiago.

"Trata-se de uma escola de ensino artístico especializado de dança, apoiada pelo executivo madeirense, mas que também promove formação nas áreas do Teatro e do Canto" lê-se na nota enviada para a redacção. .