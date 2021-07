Governo Regional garante que "estão criadas as condições para termos um bom Verão"

Os próximos meses deverão ser positivos para a Região, a expectativa é que a retoma turística e económica avance gradualmente.

Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura, garante que "estão criadas as condições para termos um bom Verão". Palavras proferidas à margem da entrega do Certificado 'Madeira Safe to Discover', esta quarta-feira, 21 de Julho, à Agência de Viagens Euromar.

O responsável pela pasta do turismo assegura que a Região tem vindo a recuperar, consolidar e perspectivar operações turísticas, sendo que para o mês de Agosto de 2021, os números estão acima de 2019, ano pré-pandémico.

Nós temos vindo a recuperar operações, temos vindo a consolidar operações, estamos a perspectivar a continuidade de algumas para o período de Inverno. Este mês de Julho o número de lugares na aviação está quase em linha com o número de lugares que tínhamos em 2019, portanto, em ano pré-pandémico. No mês de Agosto estamos ligeiramente acima, o que significa que a Madeira respondeu muito rapidamente, havendo possibilidade de os mercados de origem concretizarem a viagem a Madeira responde muito rapidamente a essa procura. Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura

Eduardo Jesus avança que a frequência de reservas para a Madeira e Porto Santo nos últimos dias registou valores superiores às semanas anteriores, nesse sentido a "expectativa é boa".

O governante destaca a importância da certificação de ramos de actividade no sector do turismo como forma de afirmar a Madeira como destino seguro: "Nesta situação pandémica é muito importante que os destinos dêem sinais de que existe uma preocupação e uma prática no que diz respeito à segurança das pessoas contra os riscos biológicos".