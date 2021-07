'Festival Travessuras Culturais' com apoio renovado pelo Governo Regional

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, assinou um protocolo com a Associação Travessias Culturais para a concretização da edição de 2021 do 'Festival Travessuras Culturais', a realizar na Ponta do Sol.

O apoio, no valor de 10 mil euros, tem em consideração que o projecto assume um carácter pluridisciplinar, com artistas e criativos da Região Autónoma da Madeira e de fora dela, que apresentarão trabalhos nas áreas do teatro, música, literatura, banda desenhada, workshops, entre outros.

E, por outro lado, entende que o evento contribui para a promoção e divulgação do teatro, música e outras artes e artistas, consolidando públicos e cativando outros, pelo que o Governo Regional reconhece que importa dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pela referida associação, enquanto veículo dinamizador de variantes fundamentais da oferta cultural na Região Autónoma da Madeira.

A Associação Travessias Culturais foi "criada na Ilha da Madeira em 2014" e "é um organismo vocacionado para a produção e gestão de eventos e projectos culturais", explicam na sua página oficial. "A Travessias nasce da necessidade de ligar artistas e produtores culturais, sediados na Ilha da Madeira, a redes de distribuição que dêem visibilidade e potenciem o trabalho destes criadores", acrescenta.