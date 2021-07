Ana Margarida Viveiros, jovem andebolista madeirense sagrou-se campeã nacional de andebol na II Divisão com a cores do Porto Salvo, garantindo assim também o regresso deste clube ao convívio dos grandes na próxima temporada. Margarida Viveiros estuda em Lisboa, desde este ano lectivo onde está a tirar fisioterapia. Mais uma jovem andebolista madeirense a brilhar lá fora. Na Região fez toda a sua formação no Académico do Funchal.