CE Levada é vice-campeão nacional de volei Juvenis Femininos

O CE Levada (Clube Escola da Levada), sagrou-se vice-campeão nacional de Juvenis Femininos 2020/2021. A equipa madeirense disputou, no passado fim-de-semana, a Fase Final do Campeonato Nacional do escalão – Apuramento do Campeão Nacional, que decorreu em Torres Vedras.

Para além do CE Levada, a etapa contou também com as seguintes equipas: ES Madeira Torres, Leixões SC e CD Escolar das Flores (Açores). A equipa orientada pelo técnico Flipe Cerqueira qualificou-se para a final da prova, uma vez que o Leixões SC, adversário da equipa madeirense na meia-final, teve casos positivos de covid-19.

Na final, o CE Levada defrontou a equipa da casa, ES Madeira Torres, e perdeu por 3-0 (25-20, 25-15 e 25-9), classificando-se em 2.º lugar da competição.