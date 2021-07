'Sagres' partiu do Funchal rumo a Noroeste

O navio-escola 'Sagres' partiu para os Açores nesta manhã de domingo, após seis dias nos mares da Madeira, com escalas nos portos do Porto Santo e Funchal.

A esta hora, a embarcação estandarte da Marinha Portuguesa ruma a Noroeste, pela costa sul da Madeira, seguindo para o porto de Praia da Vitória, na ilha Terceira, Açores.

NRP Sagres chegou ao Porto Santo O NRP Sagres já está a chegar ao Porto Santo. O navio escola está a navegar com cadetes do 3.º ano da Escola Naval na viagem de instrução, vai passar por sete portos nacionais, entre os quais Porto Santo e Funchal.

Navio com muita história, ao serviço da Marinha há quase 60 anos (foi adquirido em 1961 e entrou ao serviço no ano seguinte), o 'Sagres' já ajudou a formar seguramente centenas de marinheiros. Desta feita os cadetes do 3.º ano da Escola Naval em viagem de instrução, que passa por sete portos nacionais.

No entanto, já tendo passado por mãos alemãs, norte-americanas, brasileiras e desde 1961 portuguesas, o 'Sagres' continua a atrair atenções por onde passa. Hoje, á partida do Funchal, despertou a atenção dos muitos quantos puderam assistir, uma vez mais.

Ontem à noite todo iluminado e nos dias anteriores, não deixou-se passar incógnita. Um navio, efectivamente, belo nos seus três mastros e que quando desfralda as suas 22 velas, fica ainda mais vistoso.