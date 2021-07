UMa associa-se a projecto para estimular inovação das Instituições de Ensino Superior

UMa é parceira de projecto para estimular a inovação e a capacidade empreendedora das Instituições de Ensino Superior

A Universidade da Madeira (UMa) é uma das entidades parceiras do projecto INCORE, em conjunto com outras Instituições de Ensino Superior, como o Instituto Superior Técnico, a Trisolaris Advanced Technologies (Portugal), o La Palma Research Centre, a Universidad Europea de Canarias (Espanha) e a University of Reunion Island (França).

O INCORE é um projecto que visa estimular a inovação e a capacidade empreendedora das Instituições de Ensino Superior das regiões ultraperiféricas (RUP) da Europa, aproveitando oportunidades contextuais e de negócios específicas da região. É financiado pela União Europeia, através do European Institute of Innovation & Technology, e tem a dotação global de 1.200.000€ (um milhão e duzentos e mil euros).

Beneficiando da rede de parceiros nacionais e internacionais, o INCORE tem como objectivo fomentar a troca de boas práticas e avaliações de políticas e introduzir um novo conjunto de medidas e acções abrangentes, com vista a aumentar substancialmente a capacidade empreendedora das IES participantes a nível institucional.

Neste sentido, o projecto INCORE irá desencadear uma mudança sistémica e transformacional, fortalecendo a integração e a contribuição das IES para todo o ecossistema de inovação de suas regiões, particularmente na Universidade da Madeira e, por sua influência directa, na Região Autónoma da Madeira.

Integrado na estratégia de Empreendedorismo e Inovação da UMa, sob coordenação da Vice-Reitora, Prof. Dra. Elsa Fernandes, o INCORE vai introduzir um conjunto complementar de medidas e acções transversais, com base nas necessidades da vida real, criando uma nova base para um ambiente empresarial mutuamente benéfico para a UMa e para o tecido empresarial regional.

Concretamente, estas medidas e acções propõem melhorar a cooperação bilateral entre a UMa e as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), proporcionando o acesso às infra-estruturas de pesquisa, bancos de ensaio e instalações laboratoriais da instituição de ensino superior madeirense, contribuir para a implementação de regimes simplificados de direitos de propriedade intelectual e um quadro legal simplificado para a cooperação, UMa-PMEs, através de um gabinete de transferência de tecnologia, e a criação de um Centro de investigação de gestão para um desenvolvimento sustentável.