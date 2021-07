Pelo menos 10 mortos após fortes chuvas e deslizamentos de terras no Tajiquistão

Pelo menos 10 pessoas morreram e duas estão desaparecidas após deslizamentos de terras causados por fortes chuvas no Tajiquistão, disseram hoje as autoridades deste país da Ásia Central.

"Chuvas torrenciais caíram no norte do Tajiquistão, causando um deslizamento de terras mortal", disse o comité estatal para situações de emergência num comunicado, sublinhando que a região de Sughd, no noroeste do país, foi a mais afectada.

"As equipas de resgate retiraram os corpos de oito pastores. A busca continua para encontrar outros dois", disseram os serviços de resgate, acrescentando que também os corpos de duas mulheres foram retirados dos escombros de casas arrastadas pelos deslizamentos de terra.

De acordo com os serviços de emergência, os deslizamentos deixaram várias estradas intransitáveis, romperam linhas eléctricas e destruíram dezenas de casas e quintas.

No início deste mês, pelo menos 14 pessoas morreram no Quirguistão e no Uzbequistão em deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais.

Em Maio, nove pessoas já haviam morrido no Tajiquistão após fortes chuvas.

A cada ano, as áreas montanhosas da Ásia Central são afectadas por inundações e deslizamentos de terra, bloqueando estradas importantes nestes países sem infra-estrutura de transporte.