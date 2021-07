Furacão causa pelo menos 10 mortos e centenas deslocados na Gâmbia

Pelo menos 10 pessoas morreram e centenas foram deslocadas devido à passagem de um furacão na Gâmbia, de acordo com a Agência Nacional de Emergência em Desastres (NDAMA) deste país da África Ocidental.

Na sequência do furacão, que devastou várias comunidades na quarta-feira à noite com uma velocidade estimada de 80 quilómetros por hora, ficaram interrompidos os acessos aos serviços básicos como eletricidade, água e outras necessidades essenciais.

O presidente da Gâmbia, Adama Barrow, convocou uma reunião de emergência para avaliar os danos causados pelos ventos fortes.

Em comunicado, Barrow enviou as suas "mais profundas condolências às famílias que perderam entes queridos e empatia com as vítimas e todos aqueles afetados em todo o país."