Duarte Caldeira quer São Martinho com cada vez mais qualidade de vida

A Coligação Confiança, que reúne o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR), apresentou hoje Duarte Caldeira como candidato à presidência da Junta de Freguesia de São Martinho, bem como a sua respectiva equipa.

O candidato da Coligação Confiança à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na ocasião, que decorreu no Bairro da Nazaré.

Miguel Silva Gouveia enalteceu que "ao longo dos últimos oito anos, o Duarte Caldeira afirmou-se como uma referência para o poder local na Madeira, ao comando de uma das freguesias mais expressivas e desafiantes da Região. Sob a sua liderança, São Martinho transformou-se em vitalidade e é hoje um local de excelência para viver, estudar e desfrutar, com uma aposta na qualidade de vida, dos jovens aos idosos, na participação cívica e na cultura. Os funchalenses sabem reconhecer o bom trabalho e, por isso, seguiremos juntos para mais um mandato marcado pela solidariedade e o progresso para a nossa gente."

Duarte Caldeira fez, por sua vez, um balanço do trabalho dos últimos dois mandatos, "período durante o qual São Martinho recuperou a sua identidade, passando a tratar as pessoas com humanismo, proximidade e como parte integrante do desenvolvimento da freguesia, e não apenas como simples eleitores. Envolvemos os cidadãos no dia-a-dia da freguesia, fomos ao encontro das suas necessidades e promovemos um desenvolvimento local integrado, com transparência, justiça social e sustentabilidade." Para o atual Presidente da Junta, "hoje, mais do que nunca, vale a pena viver em São Martinho, independentemente da idade ou da condição social, e nos próximos anos não queremos apenas dar continuidade a este trabalho, queremos ainda mais e melhor, porque foi a isso que habituamos a nossa população", concluiu.