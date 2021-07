Governador brasileiro assume publicamente homossexualidade e ganha apoio nas redes sociais

O Governador do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu pela primeira vez em público que é homossexual, durante uma entrevista na televisão, exibida na madrugada de hoje, e recebeu apoio nas redes sociais.

"Nesse Brasil, com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, para que fique claro e não se tenha nada a esconder (...) eu sou gay, e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro Presidente. Foi um Presidente negro. E tenho orgulho disso", afirmou Leite, no programa Conversa com Bial, da TV Globo.

A declaração tornou-se assunto em todo o país e um dos temas mais comentados nas redes sociais, com elogios de políticos, artistas e personalidades que destacaram a coragem do governador em falar sobre sua sexualidade já que administra um dos estados mais conservadores do Brasil.

Além disso, o Brasil tem um dos maiores índices de violência do mundo contra a população LGBTQIA+ (lésbica, gay, bissexual, transexual, 'queer', intersexo e assexual) e o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, é constantemente criticado por fazer declarações homofóbicas.

Eduardo Paes, prefeito da cidade brasileira do Rio de Janeiro, escreveu uma mensagem de apoio a Leite na rede social Twitter afirmando: "Muito orgulho de ser amigo desse cara! Tmjuntao [estamos juntos] irmão!".

O governador do Rio Grande do Sul, que disputará as primárias do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) às presidenciais de 2022 também foi elogiado por seu possível adversário nesta disputa dentro do partido, o governador do estado de São Paulo, João Doria.

"Admiração e respeito ao meu amigo @EduardoLeite", escreveu Doria no Twitter.

Roberto Freite, presidente do partido Cidadania, destacou no Twitter: "Um importante e corajoso gesto do Eduardo Leite, que recebemos, os democratas, como um alento e um sinal de compromisso com a verdade e com os valores do humanismo que nos unem, da esquerda à direita liberal. Grande quadro político que se credencia no pólo democrático pra 2022".

Maniela D'Avila, política de esquerda que foi candidata a vice-presidente e disputou a segunda volta das eleições ao lado do candidato Fernando Haddad, derrotado por Jair Bolsonaro em 2018, também usou as redes sociais para declarar que "no Brasil do ódio e da intolerância, assumir a orientação sexual é um gesto de coragem".

"Meu abraço ao governador @EduardoLeite, com quem mantenho uma relação de respeito há anos, mesmo com posições políticas que nos distanciam. Que sejamos livres para ser quem quisermos ser!", acrescentou a política que mora no Rio Grande do Sul.

O apresentador de televisão Luciano Huck, sondado por vários partidos como possível candidato de centro nas presidenciais, mas que já anunciou que não lançará candidatura em 2022, também elogiou Leite nas redes sociais.

"O exemplo de transparência de @EduardoLeite_ entra para história do Brasil como um divisor de águas. O governador do RS [Rio Grande do Sul] mostra fina sintonia com o espírito deste novo tempo em que diversidade e democracia andam de mãos dadas. Orgulho!", concluiu Huck.