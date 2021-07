Madeira com oito novos casos de covid-19 e sete recuperados

A Madeira registou esta sexta-feira oito novos casos de covid-19, três importados e cinco de transmissão local. No balanço de hoje contam-se sete doentes recuperados. As áreas do Hospital Dr. Nélio Mendonça dedicados a esta nova doença mantêm-se sem qualquer internado.

Os casos importados hoje reportados têm origem no Brasil, na região Norte de Portugal continental e na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O boletim epidemiológico emitido pela Direcção Regional de Saúde (DRS) revela que "há 52 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM". Decorrem as respectivas investigações epidemiológicas.

Fonte: DRS

Dois dos importados são residentes

Distribuindo os casos por concelho, ao Funchal cabem seis dos novos casos, um a Santa Cruz, com o último a ser de um cidadão não residente. Quer isto dizer que dois dos três casos importados são de residentes.

Quanto aos recuperados, quatro são do Funchal, um da Calheta e outros dois são não residentes.