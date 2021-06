Pedro Coelho explica que investimento nas acessibilidades visa “melhorar a qualidade de vida das pessoas"

Acompanhado pelos Presidentes das Juntas de Freguesia do Jardim da Serra e do Estreito de Câmara de Lobos, o Presidente e também candidato ao terceiro mandato à frente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, visitou, nesta segunda-feira, a primeira de 20 intervenções que irão arrancar no terreno para benefício direto da população residente nestas localidades, mais precisamente no Caminho Velho do Foro. Intervenções que estão relacionadas com a reposição do asfalto e com a melhoria dos acessos às habitações que o Autarca considera fundamentais para melhorar a qualidade de vida e para facilitar a circulação e a acessibilidade dentro do seu concelho, num investimento global que, nestas 20 intervenções, ascende a 2 milhões de euros.

Um trabalho “em continuidade” que Pedro Coelho destaca, lembrando que, desde 2013, já foram mais de 60 as intervenções desta natureza levadas a cabo no concelho de Câmara de Lobos, para benefício direto da população. “Este trabalho não é feito de hoje, já fizemos mais de 60 intervenções desde o nosso primeiro mandato. É preciso notar que nem tudo se faz no primeiro ano mas, também, nem tudo se faz no último ano do mandato e o mais importante é que o trabalho seja feito em continuidade e que beneficie a população, como é o caso destas obras que estamos a fazer e que temos vindo a concretizar ao longo destes últimos sete anos e meio”, vincou.

Pedro Coelho que, aludindo à obra hoje visitada, no Caminho Velho do Foro, “uma obra que era há muito reclamada pela população devido ao mau estado do pavimento”, sublinhou o facto da mesma beneficiar cerca de 300 agregados familiares, um número que é expressivo do impacto que esta intervenção representa, atendendo a que a mesma começa na freguesia do Jardim da Serra e termina na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

“Estamos aqui hoje na freguesia do Jardim da Serra, freguesia essa que tem sido alvo de um forte investimento por parte da Câmara Municipal, para, de forma simbólica, arrancarmos com a primeira das 20 intervenções que temos previstas realizar e também é importante lembrar que repavimentamos recentemente a estrada da Corrida e o Caminho do Brasileiro e que agora vamos repavimentar, entre outras, a Rua da Igreja e o Caminho do Lombo do Foro”, vincou, a este propósito, afirmando mais um conjunto de investimentos “que são realizados e pensados para criar melhores condições a quem vive em Câmara de Lobos, em cada uma das suas freguesias”.

Refira-se que, no total das 20 melhorias a concretizar, estão em causa mais de 10 quilómetros lineares, sendo que, no caso da obra hoje visitada, são cerca de 1.200 metros lineares, num investimento de aproximadamente 60 mil euros. Será também importante sublinhar que, deste conjunto, algumas obras – como é o caso do Caminho das Preces ou dos arruamentos interiores do Bairro da Torre – aguardam pela conclusão das intervenções em curso por parte da ARM e da EEM.