Interrupção de circulação automóvel em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização da prova desportiva XXIII Circuito de São Martinho, esta quarta-feira, 23 de Junho, a circulação automóvel estará interrompida a partir das 19 horas no Caminho de São Martinho, no Caminho do Esmeraldo e Rua Dr. Barreto.

Interrupções:

Caminho de São Martinho - troço compreendido entre a Rua de São Martinho e a Rua da Viagem;

Caminho do Esmeraldo - troço compreendido entre a Rua Agostinha Pereira de Oliveira e a rotunda de São Martinho;

Rua Dr. Barreto - troço entre o Caminho do Pilar e o Caminho de São Martinho.

A CMF informa ainda que será necessário interromper a circulação automóvel pelo mesmo período na Rua Dr. Barreto, Caminho do Avista Navios, Caminho do Nazaré, Rua do Curaçau, Rua do Brasil, Rua do Austrália, Rua Corveta Dona Estefânia , Rua do Engenho Velho e Rua do Venezuela .