Preços das casas na Madeira cresceram duas vezes mais do que na média nacional

"Os preços das casas em Região Autónoma da Madeira subiram 14,2% num ano, considerando os dados de Junho de 2021 e o mesmo mês do ano passado", segundo o índice de preços do 'idealista', portal imobiliário, que destaca que a nível nacional os preços subiram 7,4%, pouco mais de metade. Na prática, foi na Madeira onde os preços das casas mais subiram neste índice particular.

"No final do mês de Junho de 2021, comprar casa na Madeira tinha um custo de 1.777 euros por metro quadrado (euros/m2). Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 0,1%", acrescenta.

No caso do Funchal, a capital "apresentou um aumento de 8% custando o preço do metro quadrado 1.998 euros", o mais caro. "No último ano, os preços desceram em apenas uma freguesia do Funchal: Sé (-1,6%). Por outro lado, os maiores aumentos foram nas freguesias de Santa Luzia (27%), Santo António (20%), São Roque (11,7%) e Monte (10,9%). As freguesias mais baratas para comprar casa no Funchal são São Roque (1.401 euros/m2), Monte (1.459 euros/m2) e Santo António (1.624 euros/m2). Por outro lado, as mais caras são Sé (2.372 euros/m2), São Martinho (2.216 euros/m2) e Santa Luzia (2.062 euros/m2)", analisa.

Quanto aos "10 municípios analisados da Ilha da Madeira", o 'idealista' aponta que "Câmara de Lobos foi o que apresentou a maior subida (31,9%) seguida por Ribeira Brava (20,7%), Calheta (14,4%), Porto Moniz (12,5%), Santa Cruz (10,7%) e Machico (10,4%). Por outro lado, os preços desceram em Santana (-3,7%) e São Vicente (-0,5%)". Já no Porto Santo, "os preços subiram 3,3% nos últimos 12 meses situando o preço do metro quadrado em 1.368€", refere.

"Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida de 7,4% durante o mesmo período, situando-se em 2.224 euros/m2", refere.

Só nos Açores não cresceu

"Durante o último ano, os preços das casas subiram em todas as regiões com a excepção da Região Autónoma dos Açores que apresentou uma descida de preços na ordem dos 5%. Por outro lado, foi na Região Autónoma da Madeira onde se assistiu a uma maior subida dos preços (14,2%), seguida pelo Centro (10,5%) e pelo Norte (8%). Seguem-se o Algarve (5,5%), a Região Metropolitana de Lisboa (4,9%) e o Alentejo (1,5%)", aponta o 'idealista'.

Além da "Área Metropolitana de Lisboa, com 3.145 euros/m2, que continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.421 euros/m2), Norte (1.906 euros/m2)", só estas ultrapassam a Região Autónoma da Madeira (1.777 euros/m2) neste indicador. "Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (992 euros/m2), o Alentejo (1.046 euros/m2) e o Centro (1.147 euros/m2) que são as regiões mais baratas".

Aliás, o preço de casas na Madeira é 56% superior ao da outra região insular. Uma diferença assinalável.

Segundo por distritos

No que toca aos distritos analisados, "as maiores subidas tiveram lugar em Aveiro (14,7%), Ilha da Madeira (14,3%), Vila Real (12,2%), Braga (11,7%), Setúbal e Coimbra (10,4% em ambas as cidades), Porto (8,3%), Leiria (7,1%) e Ilha do Faial (6,2%), Seguem-se na lista Santarém (5,6%), Faro (5,5%), Évora (5,3%) e Lisboa (5,2%). As subidas menos acentuadas foram na Ilha de Porto Santo (3,3%), Beja (2,2%), Guarda (1,5%) e Ilha Terceira (0,6%)", embora aqui não se perceba bem porque há a separação do Porto Santo, que pertence à região autónoma.

"Em sentido contrário, desceram na Ilha de São Miguel (-7,1%), Ilha do Pico (-5,9%), Portalegre (-5,9%) e Bragança (-0,2%)", ocorrendo por isso a mesma separação por ilhas açorianas como leu, desvirtuando um pouco a perceçpção por regiões/distritos.

"De referir que o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.490 euros/m2), seguida por Faro (2.421 euros/m2), Porto (2.246 euros/m2), Setúbal (1.813 euros/m2) e Ilha da Madeira (1.787 euros/m2)", diz o portal. "Comprar casa na Ilha do Porto Santo custa 1.368 euros/m2, em Aveiro 1.319 euros/m2, Coimbra 1.245 euros/m2, Leiria 1.204 euros/m2 e Braga 1.155 euros/m2", acrescenta.

Já os preços mais económicos encontram-se em Portalegre (607 euros/m2), Guarda (651 euros/m2), Castelo Branco (726 euros/m2), Bragança (749 euros/m2), Beja (781 euros/m2) e Santarém (813 euros/m2)".

8.ª cidade capital de distrito/região

Por fim, quanto aos valores por capitais de distrito/região autónoma, diz o índice que os "preços das casas aumentaram em 18 capitais de distrito, com Vila Real (30,4%), Aveiro (18,5%) e Viseu (16,9%) a liderarem a lista. Seguem-se Setúbal (15,3%), Coimbra (12,5%), Guarda (11,6%), Braga (10,3%), Funchal (8%), Castelo Branco (7,9%), Santarém (6,2%), Leiria (5,8%) e Porto (5,6%). Já em Faro a subida foi de 5,2% e em Lisboa de 3,5%".

Por outro lado, "os preços desceram em apenas em duas capitais de distrito, sendo a maior descida em Ponta Delgada (-12,9%) seguida por Portalegre (-4,5%)", acrescenta.

"Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 4.829 euros/m2. Porto (3.036 euros/m2) e Faro (2.010 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Já as cidades mais económicas são Portalegre (615 euros/m2), Guarda (711 euros/m2) e Bragança (758 euros/m2)", conclui.