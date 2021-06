Bruno Moniz e Cátia Santos vencem XXIII Circuito de São Martinho

A edição de 2021 prova de atletismo 'Circuito de São Martinho' - uma das provas tradicionais do concelho do Funchal, realizou-se, ontem (dia 23 de Junho), ao final de tarde, com a participação de 320 atletas. Bruno Moniz, nos masculinos, e Cátia Santos, nos femininos, foram os vencedores.

O atleta da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena venceu a prova de masculinos com o tempo total de 18:57 minutos, deixando na segunda posição Ivan Nunes com o tempo de 19:56 minutos, e Daniel Costa, com o tempo de 21:09 minutos.

Por sua vez, Cátia Santos, do Grupo Desportivo do Estreito, venceu com o tempo de 21:33 minutos, seguida no segundo lugar por Daniela Sousa (22:08 minutos), e na terceira posição por Luísa Freitas (23:10 minutos).

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, marcaram presença na ocasião.

Miguel Silva Gouveia deu início à partida, ao lado do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, parabenizou a junta e a Associação de Atletismo da Madeira "por não baixarem os braços e terem colocado na estrada mais uma edição desta prova emblemática”, apesar de "todas as condicionantes que estamos a viver e de não se poder realizar as festas de São Martinho nos moldes a que estávamos habituados".

A vereadora Dina Letra procedeu, no final, à entrega dos prémios aos vencedores e destacou “a importância da realização deste evento que continua a promover o desporto e a actividade física no nosso concelho”.