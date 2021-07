Enxame causou preocupação em Câmara de Lobos

Um enxame que estava num prédio desactivado, no centro de Câmara de Lobos, gerou preocupação junto dos populares e obrigou à intervenção dos bombeiros.

Foi por volta das 12h20 que os operacionais foram alertados para a presença de dezenas de abelhas junto à zona dos bares, no centro da cidade. Muitos populares mostravam-se apreensivos com a situação e chamaram os bombeiros que fizeram o reconhecimento do sucedido e accionaram os meios sob tutela do Governo Regional para proceder à retirada do enxame do local.