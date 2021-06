CSD Câmara de Lobos elege órgãos sociais para o triénio de 2021/2024

Realizou-se no passado dia 24 de Junho a Assembleia Geral destinada à eleição dos novos órgãos sociais do CSD Câmara de Lobos para o triénio de 2021/2024.

No auditório da sede do clube, no Estádio de Câmara de Lobos, foi eleita por unanimidade a lista apresentada pela anterior direcção liderada por Higino Teles.

Na mesma ocasião, onde marcaram presença cerca de duas dezenas de sócios, foi atribuído um voto de louvor, votado por unanimidade e aclamação, aos anteriores presidente e vice-presidente da Assembleia Geral do clube, Jorge Faria e José Luís Gonçalves, pela "enorme dedicação e empenho colocadas ao serviço deste clube durante muitos anos".

Descarregue aqui a lista completa dos novos órgãos sociais do CSD Câmara de Lobos: