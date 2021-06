PS alerta para "estado de degradação" dos espaços comuns nos bairros sociais de Câmara de Lobos

O Partido Socialista-Madeira (PS-M) defendeu, hoje, dia 25 de Junho, a necessidade de serem cuidados os espaços comuns dos bairros sociais em Câmara de Lobos, "não só para dar melhores condições a quem habita nestes locais, mas também para os transeuntes e visitantes".

No âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana subordinado à temática da Habitação, os socialistas estiveram esta manhã no bairro da Nova Cidade, ocasião em que o deputado e candidato à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Jacinto Serrão, alertou para o "estado de degradação" em que se encontram os referidos espaços.

“Os bairros sociais não devem ser lugares para arrumar simplesmente pessoas. São espaços comunitários e devem ter todas as condições para uma vivência saudável das pessoas que aqui vivem, em comunidade e de forma integrada na nossa cidade”, afirmou, advertindo que "é necessário cuidar dos espaços comuns nos próprios bairros", os quais, a exemplo do que se passa ali, “estão muito degradados”, não oferecendo condições de higiene nem de segurança para os moradores.

Por outro lado, o candidato socialista deu conta de um outro problema já identificado pelas autoridades, relacionado com a segurança da escarpa nas traseiras do bairro, a qual "ainda não foi consolidada".

Além disso, Jacinto Serrão apontou que "há muitos espaços públicos circundantes aos bairros sociais que devem ser aproveitados para que as famílias possam conviver".

Como exemplo, aponta a área pública existente em frente ao bairro da Nova Cidade, que "está totalmente abandonada e que poderia ser aproveitada para um espaço intergeracional".