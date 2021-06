Concerto de Vasco Freitas animou Câmara de Lobos

O cantor madeirense Vasco Freitas deu hoje um concerto no cais de Câmara de Lobos, iniciativa que contou com a presença de muito público.

As pessoas, que assistiram ao espectáculo, permaneceram sentadas à medida que o evento decorria, cumprindo assim com as normas estipuladas pelas autoridades de saúde.

Esta foi mesmo a voz que abriu as hostilidades das 'Noites de Verão' no cais de Câmara de Lobos, uma aposta da câmara municipal para a temporada mais quente do ano. As entradas (limitadas) têm um custo de cinco euros. Amanhã, também pelas 21 horas, actua a Orquestra de Bandolins Concordas.