Arte Urbana já arrancou em Câmara de Lobos

O secretário regional de Turismo e Cultura marcou presença esta segunda-feira em Câmara de Lobos, na abertura oficial de mais uma edição das decorações de Arte Urbana da baixa de cidade. As decorações da cidade constituem já um cartaz turístico, atraindo centenas de turistas e residentes, todos os anos, e que as partilham nas redes sociais.

Para o governante, este evento reveste-se de grande importância: “Permite ter conhecimento dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos por grupos ligados à criatividade, à arte social e que se traduz em várias dimensões: por um lado, o movimento de grande expressão artística e criativa e que conta com elementos de várias faixas etárias. Por outro, a apresentação e concretização através dos seus projectos de uma mensagem relacionada com as questões ambientais, com as preocupações da sociedade, com o equilíbrio que o planeta reclama, ao reutilizarem materiais num processo de imaginação patente neste evento”.

O secretário regional considera ainda, citado em comunicado: “É uma expressão nobre de consciencialização de toda a população através desta manifestação cultural. A Arte Urbana agora patente nas ruas da cidade, transporta consigo uma mensagem muito forte no que diz respeito à inclusão, com a participação de elementos compostos por diferentes pessoas, idades e actividades, sendo o resultado final, magnífico”.

O governante sublinhou o empenho da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e o entusiasmo colocado na concretização da iniciativa, “que além da dimensão cultural, tem também uma expressão social muito grande, e que caracteriza bem a leitura que faz ao município relativamente às artes e à utilidade que as Artes têm no crescimento da própria sociedade”.