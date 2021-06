Poderá faltar água em Câmara de Lobos na próxima semana

No âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável, na próxima semana, informa a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

Assim, na próxima terça-feira (dia 29 de Junho) poderá faltar água na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Rua Dr. Vitorino Castro Jorge e na Rua da Marinheira, entre as 8h30 e as 14 horas.

No dia 30, na mesma freguesia, será interrompido o abastecimento no sítio da Ladeira da Marinheira, entre as 9 e as 13 horas.

3. Já entre as 9 e as 13 horas, do dia 2 de Julho (sexta-feira), o 'corte' acontecerá nos seguintes sítios: da Igreja, Pico e Salões, Ribeira da Caixa, Quinta do Leme, Rua da Igreja e Largo do Patim (no Estreito); Bela Vista, Pico e Salões e Quinta do Leme (na freguesia de Câmara de Lobos).