Norberto Ribeiro promete requalificação do Pico do Facho e da Baía de Machico

O dia da freguesia de Machico, que hoje se assinala, foi aproveitado por Norberto Ribeiro para prometer a requalificação do Pico do Facho e da Baía de Machico e a sua ligação pedonal ao Parque Desportivo local, caso venha a ser eleito.

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico considera estas intervenções fundamentais para uma freguesia “que se encontra estagnada e que tem sido, ao longo dos últimos oito anos, votada ao abandono por parte do Executivo Municipal, numa postura que é inaceitável, tanto mais quando existem inúmeras potencialidades por explorar e valorizar a favor da cidade e do concelho”.

Não se compreende que uma freguesia como a de Machico, onde existe tanto por fazer a favor dos nossos residentes mas, também, a favor da abertura e maior atratividade aos olhos de quem nos visita, não seja alvo de um projeto de requalificação global que vá muito além da gestão corrente com que atualmente é governada. Norberto Ribeiro, candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico

Norberto Ribeiro propõe apresentar, para todo o concelho e, também, para a freguesia que hoje assinala mais um aniversário, um projeto organizado, sustentável e capaz de garantir melhores condições de vida aos residentes e aos visitantes, apostando num turismo que crie emprego e promova novas oportunidades de desenvolvimento futuro.

Para o Pico do Facho, o candidato do centro-direita perspectiva uma intervenção que o torne num dos mais importantes miradouros da Região. Já quanto à obra de requalificação da baía e do seu acesso pedonal ao Parque Desportivo de Machico, Norberto Ribeiro adianta que esta é uma obra “fundamental para a população de Machico e para a promoção da atividade física e estilos de vida saudáveis que, ao mesmo tempo, vem garantir que a imagem de toda a baía ganhe outra qualidade e projeção regional”. Isto, acrescenta, estando prevista, também, naqueles que são os objetivos da candidatura “Juntos Somos Machico”, a requalificação do próprio Parque Desportivo, infelizmente deteriorado por falta de investimento e de cuidado por parte da autarquia.

Estes são apenas dois dos compromissos que vão integrar o programa eleitoral que está a ser ultimado, contando, para o efeito, com a ajuda da população local, sublinhando a necessidade de contrariar a inércia e o comodismo que, na sua opinião, reinam no concelho e que nada acrescentam a favor de uma população que merece melhores condições e um melhor futuro.

Norberto Ribeiro que, nesta data, deixa um cumprimento especial a todos os Machiquenses – e também aos que, fora da Região, mantêm Machico no coração – e uma palavra de esperança a todos os que atravessam dificuldades, garantindo que é precisamente para encontrar novas respostas e para devolver a esperança e a confiança no futuro que se candidata às próximas eleições