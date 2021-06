A formação da AD Machico conquistou hoje a Taça da Madeira de futebol, no escalão de seniores, ao derrotar na final o Andorinha, através do desempate por pontapés da marca de grande penalidade.

O jogo, realizado no Estádio Municipal de Câmara de Lobos, terminou com uma igualdade a três golos no final do tempo regulamentar, resultado que se manteve no prolongamento.

Nos penáltis, a formação machiquense foi mais certeira, vencendo por 6-5.