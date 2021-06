Campeões Regionais de Biatle e Laser Run consagrados em Machico

Decorreu no passado sábado, dia 26 de Junho, no Porto de Recreio de Machico, o Campeonato Regional de Biatle e Laser Run, em um evento organizado pelo Ludens Clube de Machico, em parceria com a Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno e do Município de Machico.

Na parte da manhã decorreram as provas de Biatle, que consistem num segmento de corrida, seguido de outro de natação, que termina com outra corrida, com distâncias proporcionais aos escalões etários.

A destacar para a presença de muitos atletas continentais, como já vem sendo hábito no Campeonato Regional de Biatle, bem como o facto de todos os clubes regionais participantes terem conseguido pelo menos um título.

Confira abaixo os resultados:

Já na parte da tarde decorreu o Campeonato Regional de Laser Run, disciplina que alia o tiro laser e a corrida, integrada na 3.ª etapa do Circuíto Portugal Tour.

Os campeões regionais foram os seguintes:

Ao todo foram cerca de 130 participantes nos dois eventos que deram um colorido diferente à zona do Porto de Recreio de Machico, neste regresso do Pentatlo Moderno à Região.

O Pentatlo moderno regressa em Outubro, mais uma vez em Machico, no novo 'Machico Triathlon Festival'.